Москва, , 14:31 — REGNUM Документальный фильм об объектах культурного наследия Чечни выпустят министр культуры России Ольга Любимова и глава региона Рамзан Кадыров. Об этом глава министерства сообщила ТАСС.

Любимова напомнила, что на территории Чечни расположены древнейшие памятники архитектуры, которые остаются неизвестными для широкой публики. По данным министерства культуры Чечни, в регионе находится более одной тысячи объектов культурного наследия, часть из которых относится к IX веку.

«Поэтому мы вместе с региональными специалистами хотели бы собрать информацию об этих объектах и представить в виде документального фильма», — подчеркнула министр культуры РФ.

Возглавившая в 2020 году министерство культуры России Ольга Любимова ранее занималась продюсированием документального кино. Она приняла участие в создании более 80 документальных фильмов, часть из которых вышла на телеканалах «Россия-1», «Культура» и «Первый канал».

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