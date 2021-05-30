Сеул, , 15:03 — REGNUM Лишь двое из десяти жителей Южной Кореи и Японии испытывают симпатию друг к другу, однако большинство людей по-прежнему хотят улучшения отношений между странами. Об этом сообщает The Korea Bizwire со ссылкой данные Корейского института экономических исследований (KERI).

Согласно результатам опроса, проведённого среди 1431 гражданина Южной Кореи и Японии, 16,7% граждан Южной Корее сообщили о благосклонном отношении к Японии, в то время как 48,1% — выразили неприязнь к ней.

С другой стороны, 42,8% граждан Японии выразили неприязнь к Южной Корее, что вдвое больше тех, кто был к данной стране благосклонен (20,2%).

Между тем, 35,2% южнокорейцев и 37% японцев сообщили о том, что не интересуются соседней страной.

Не смотря на это 78% граждан Южной Кореи и 64,7% граждан Японии по-прежнему считают, что правительства двух стран должны наладить сотрудничество.

На вопрос о посещении соседней страны после нормализации эпидемиологической ситуации в мире 58,4% южнокорейцев и 28,3% респондентов дали положительный ответ.