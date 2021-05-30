Рим, , 14:19 — REGNUM Мотогонщик из Швейцарии Джейсон Дюпаскье скончался в возрасте 19 лет. Об этом 30 мая сообщает пресс-служба чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам (MotoGP).

При этом накануне гонщика, который выступал в классе Moto3, во время заезда на квалификации этапа чемпионата в Италии упал с мотоцикла, в результате чего оказался под колесами ехавшего за ним мотоциклиста.

После этого спортсмена доставили в медучреждение, где он 30 мая утром скончался.

Отметим, Джейсон Дюпаскье проводил второй сезон в чемпионате и занимал в личном зачете 12-е место, имея в активе 27 очков.