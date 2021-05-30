Ванкувер, Канада, , 14:15 — REGNUM Российский нападающий Василий Подколзин заключил контракт новичка с хоккейным клубом «Ванкувер Кэнакс», играющим в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 30 мая сообщает «Чемпионат» со ссылкой на агента игрока Сергея Исакова.

При этом в 2019 году 19-летний российский хоккеист был выбран «Ванкувером» в первом раунде драфта НХЛ под общим 10-м номером.

Отметим, в завершившемся сезоне Василий Подколзин играл в составе санкт-петербургской команды СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и провел 35 матчей регулярного чемпионата, набрав в них 11 (пять шайб + шесть результативных передач) очков. Также сыграл в 16 матчах плей-офф Кубка Гагарина и смог в них также набрать 11 (шесть шайб + пять результативных передач) очков.