Москва, , 16:07 — REGNUM Рэпер Элджей записал песню под названием «Первая полоса» о своём задержании сотрудниками дорожной полиции. Ролик с композицией доступен на YouTube-канале исполнителя.

По словам Элджея, задержание сотрудниками ДПС — это спланированный пиар-ход музыканта. «Первая полоса. Так легко на тебя попасть. Пали, как ловко прыгаю в заголовки. А всего лишь стоило не сделать остановку», — говорится в тексте песни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инспекторы московского поста ДПС на проспекте Маршала Жукова остановили автомобиль Элджея. Предположительно, рэпер находился в состоянии алкогольного опьянения, однако, он отказался от медицинского освидетельствования.

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