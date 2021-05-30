Пекин, , 14:04 — REGNUM Некоторые продукты китайского производителя Meizu получат поддержку операционной системы HarmonyOS. Об этом сообщает портал CnTechPost.

Предстоящую поддержку HarmonyOS в Meizu анонсировали посредством публикации на странице компании в социальной сети Weibo.

«Привет, HarmonyOS», — сообщается в объявлении.

Предполагается, что на первом этапе поддержку HarmonyOS получат не смартфоны Meizu, а другие устройства компании. Первыми из таких устройств могут стать решения для умного дома.

Разработчиком операционной системы HarmonyOS является другая китайская компания — Huawei. Она работает над альтернативой Android системе с 2012 года.

В 2019 году Huawei представила первую стабильную версию HarmonyOS, предназначенную для телевизоров и устройств интернета вещей. В 2021 году компания начала развёртывание версии операционной системы для смартфонов.

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