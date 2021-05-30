Барнаул, 30 мая, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Барнауле, по адресу Попова, 70-Д (возле «ТЦ Район») произошло ЧП: на открытой площадке пострадали двое детей, прыгавших на батуте.

Цитата из группы «Инцидент Барнаул» (ВКонтакте) В Барнауле взорвался батут, пострадали дети

По словам очевидцев, которых цитирует группа «Инцидент Барнаул» («ВКонтакте»), двоих детей буквально выкинуло с аттракциона на трамвайные рельсы.

Цитата из группы «Инцидент Барнаул» (ВКонтакте) В Барнауле пострадали дети, которые были на батуте

Оба ребёнка с травмами доставлены с стационар, об их состоянии ничего не известно.