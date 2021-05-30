Сеул, , 14:16 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отреагировал на сообщение главы Белого дома в социальных сетях, сообщает Yonhap News.

29 мая президент США Джо Байден написал в социальной сети Twitter: «Для меня было честью приветствовать президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в Белом доме на прошлой неделе».

Американский лидер также напомнил, что альянс между странами был заключён «на поле битвы» более 70 лет назад, добавив, что на прошлой неделе стороны вновь подтвердили приверженность «железному альянсу».

Известно, что спустя несколько часов лидер Южной Кореи ретвитнут сообщение Байдена, написав «Спасибо, господин президент Д. Байден».