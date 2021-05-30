Москва, , 13:49 — REGNUM Почти четверть миллиона москвичей встретят летом 2021 года, находясь в списках невыездных из-за различных долгов. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве.

Напомним, для того, чтобы гражданин стал невыездным из-за долгов должно быть судебное решение. Оно может быть вынесено в том случае, если гражданин должен за услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, не платит по кредитам или любой другой долг перед организацией на сумму не менее 30 тысяч рублей.

Если же есть долги по алиментам или возмещению вреда, нанесенного здоровью или имуществу, то здесь порог невыезда — 10 тысяч рублей.