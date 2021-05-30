Лас-Вегас, США, , 14:02 — REGNUM Американский боксёр Девин Хейни одержал верх над представителем Венесуэлы Хорхе Линаресом в поединке, на кону в котором стоял его титул чемпиона по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в легком весе, проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 30 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам всех двенадцати заявленных раундов судьи единогласным решением со счетом 116−112, 116−112, 115−113 отдали победу американцу. При этом в конце десятого, начале одиннадцатого и двенадцатого раундов венесуэльцу удалось потрясти своего оппонента.

Отметим, данная победа стала 26-й (15 — нокаутом) для 22-летнего ни разу непобежденного Девина Хейни. Для 35-летнего Хорхе Линареса данное поражение стало шестым при 47 (29 — нокаутом) победах.