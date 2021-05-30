Вашингтон, , 13:37 — REGNUM Администрация президента США Джозефа Байдена запросила у Конгресса США финансирование для аэрокосмического агентства NASA в размере $24,8 млрд на 2022 финансовый год. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Запрашиваемые средства будут направлены на поддержку ряда новых и действующих программ NASA. В предыдущем финансовом году бюджет NASA составил $23,3 млрд.

Глава NASA Билл Нельсон отметил, что $7,93 млрд из запрашиваемого бюджета будут направлены на научные программы агентства. Он добавил, что это станет рекордным финансированием для NASA в сфере науки.

«Рекордное финансирование в области науки поможет NASA в поисках путей преодоления климатического кризиса и продвижения роботизированных миссий, которые откроют путь людям к исследованию Луны и Марса», — подчеркнул Нельсон.

Значительная часть запрашиваемых средств будет направлена на реализацию лунной программы «Артемида». В частности, $1,195 млрд будут направлены на разработку системы высадки людей на Луне Human Landing System (HLS).

Итоговый бюджет NASA на 2022 финансовый год будет утверждён после рассмотрения предложенного Байденом варианта в Конгрессе США.

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