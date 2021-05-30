Москва, , 13:35 — REGNUM Министерство внутренних дел Российской Федерации разъяснило правило получения заграничных паспортов за рубежом. Соответствующее сообщение распространила 29 мая пресс-служба ведомства.

Напомним, что с 30 мая в России вступают в силу новые правила выдачи заграничных паспортов. Однако с новыми правилами вышла путаница — сложилось впечатление, что гражданам России, проживающим за рубежом для получения загранпаспорта надо будет ехать в РФ. это произошло из-за того, что в новых правилах упомянут круг заявителей, имеющих право получить загранпаспорт. Среди них есть и проживающие за рубежом.

Однако в МИД РФ сразу же отметили, что проживающим за рубежом гражданам России для получения загранпаспорта не надо будет возвращаться на родину — как и ранее загранпаспорта можно получить в дипломатических представительствах.

В МВД России подтвердили, что проживающие за рубежом граждане России по-прежнему могут получить заграпаспорт РФ в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации в иностранных государствах.