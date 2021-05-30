30 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Уже полторы тысячи многоквартирных домов построено в России с использованием эскроу-счетов. Система защиты покупателей жилья действует с 2019 года. С тех пор, как сообщает ДОМ.РФ, построено уже 8,9 млн квадратных метров. Поначалу застройщики весьма неохотно приняли новые требования. Но прошло время, и сегодня только в Сибири квартир с эскроу-защитой продано на 100 млрд рублей.

Дмитрий Наумов, , 14:10 — REGNUM Механизм эскроу прост: все девелоперы страны, которые раньше привлекали средства дольщиков напрямую, с июля 2019 года получают их только после того, как они введут дома в строй и передадут квартиры покупателям. Строят на банковские кредиты по новым правилам проектного финансирования.

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Больше всего многоэтажек, построенных с эскроу, в Московской области, Татарии и Краснодарском крае, но в целом их строят уже более чем в 70 регионах страны.

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«В Кузбассе, например, с использованием эскроу строятся 26 домов, двенадцать крупных застройщиков получили проектное финансирование, первый счет был раскрыт в 2021 году, — прокомментировал депутат Госдумы от Кемеровской области, зампред комитета по транспорту и строительству Павел Федяев. — Кстати, первый «юбилейный» пятитысячный дом, построенный по системе эскроу, как раз в Кузбассе, в городе Юрга. Это кирпичный дом на 48 квартир общей жилой площадью 2,4 тыс. кв. метров, он сдается во втором квартале 2022 года. А в целом в Сибирском федеральном округе строится 87 тыс. квартир через эскроу-счета, это 63% от общего числа всех квартир в строящихся домах. Год назад их было только 28%. Сумма на счетах эскроу в Сибири за 12 месяцев выросла в девять раз, кредитных договоров с застройщиками стало в три раза больше, а вот ставки уменьшились. Механизм доступный. Конечно, застройщикам было бы намного удобнее раскрывать счета эскроу поэтапно, привязав раскрытие к определенным этапам строительства, чтобы деньги поступали более равномерно, но, по мнению банков, это рискованно. Смысл самой системы эскроу — гарантия на основе неприкосновенности средств дольщиков».

Заместитель председателя комитета по транспорту и строительству ГД РФ Павел Федяев Фото из личного архива

Сегодня по всей стране строятся еще 5,5 тысячи многоквартирных домов на 1,2 миллиона квартир. Это 57,8 миллиона квадратных метров, и по данным аналитического центра «ДОМ.РФ», с начала работы по системе эскроу-счетов ни один многоквартирный дом не стал проблемным. В то время как среди покупателей квартир в домах, которые строятся по старой схеме, снова есть пострадавшие: по данным Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства, за первый квартал 2021 года это порядка семи тысяч человек.