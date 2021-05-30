Екатеринбург, , 13:24 — REGNUM В Свердловской области идёт проверка по факту крушения мотопараплана. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл в двух километрах от Нижнего Села. Всего на борту находились два человека. Один из них госпитализирован, а второй не получил серьёзных травм.

Как сообщало ИА REGNUM, также проверку ведут полицейские. По предварительным данным, пилот задел крылом дерево, что и привело к катастрофе.

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