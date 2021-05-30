Москва, , 16:07 — REGNUM Российская исполнительница MIA BOYKA представила клип на песню «Мизинчик». Ролик доступен на YouTube-канале исполнительницы с 30 мая.

За несколько часов видео посмотрели более 310 тыс. человек, а 17 тыс. из них поставили ему отметку «нравится». Клип попал в тренды русскоязычного YouTube.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая 2021 года MIA BOYKA выпустила песню «Мизинчик». В сингле исполнительница поёт о любви к молодому человеку, который не уделяет ей достаточно внимания.

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