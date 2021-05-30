Сеул, , 13:22 — REGNUM В 2020 году более 30% домохозяйств в Южной Корее приходилось на домохозяйства, состоящие из одного человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства по вопросам гендерного равенства и семей.

Согласно опросу, проведённому среди 11 тыс. домохозяйств, доля домохозяйств, состоящих из одного человека, составила 30,4%.

Известно, что в 2015 году показатель составил 21,3%, а в 2010 году — 15,8%.

53% домохозяйств, состоящих из одного человека, приходится на женщин, 61,1% — лица в возрасте старше 50 лет.

Между тем, доля домохозяйств, состоящих из родителей и не состоящих в браке детей, сократилась за пять лет на 12,5%, до 31,7%.

32% респондентов также сообщили о положительно отношении к людям, отказывающихся вступать в брак, 21,1% — к гражданскому браку, 21,3% — к бездетному браку.