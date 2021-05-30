Москва, , 13:36 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Гарун Дибиров задержан сотрудниками полиции по подозрению в нападении на прохожего с самокатом в Москве. Об этом 30 мая сообщает телеканал «Рен-ТВ».

По информации источника, спортсмен подозреватся в том, что он серьезно избил не уступавшего ему дорогу молодого человека на самокате.

Также указывается, что потерпевший в данный момент находится в реанимации и диагностировано сотрясение головного мозга и перелом черепа, полиция ведет проверку данного инцидента.

Кроме того, уточняется, что в настоящее внемя спортсмен задержан правоохранителями и находится в полицейском участке.

Отметим, Гарун Дибиров является призёром чемпионата России по кунг-фу саньда 2013 год, а также победителем чемпионата Москвы по грепплингу и ММА-турнира LEGION FIGHT 40.