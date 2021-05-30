Москва, , 12:58 — REGNUM Компания «АвтоВАЗ» представит четыре новых модели автомобилей LADA на базе платформы CMF-B до 2025 года. Об этом сообщается в корпоративной газете АвтоВАЗа «Волжский автостроитель».

Руководство АвтоВАЗа приняло решение об отказе от собственной платформы LADA B/C в пользу платформы CMF-B альянса Renault-Nissan. Переход на новую платформу продлится до 2025 года — за это время компания планирует выпустить четыре модели автомобилей.

Одним из этих автомобилей станет Lada Niva нового поколения, выпуск которой запланирован на 2024 год. Модель останется настоящим внедорожником с высоким дорожным просветом и полным приводом.

Также на новой платформе выйдут следующие автомобили серий Granta и Vesta. Последним автомобилем, который должен выйти до 2025 года, станет кроссовер сегмента С-SUV.

Отмечается, что переход на новую платформу с планируемым выпуском нескольких моделей автомобилей потребовал инвестиций в инжиниринговый центр АвтоВАЗа. За три года АвтоВАЗ инвестировал в эту сферу более 8 млрд рублей.

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