Санкт-Петербург, , 13:06 — REGNUM За субботу, 29 мая, в Петербурге зафиксировано 829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 17 случаев меньше, чем в предыдущие сутки, сообщили 30 мая в городском оперштабе. До этого в течение двух дней суточная цифра новых носителей плавно увеличивалась.

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Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге лабораторно подтверждено 438 867 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

За последние сутки от COVID-19 в Петербурге скончались 39 человек. Это на два человека меньше, чем сутками ранее. Всего от ковида в городе умерли 14 306 человек. Выздоровели после болезни 404 469 человек. На 29 мая количество активно больных в Петербурге составляло 17 597 человек, это на 10% больше, чем неделю назад.

Добавим, что за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23 735 человек.

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