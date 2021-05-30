Сеул, , 14:14 — REGNUM В начале июня в Южную Корею из США прибудет партия вакцины Janssen, произведённой компанией Johnson & Johnson и предназначенной для 1 млн человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на правительственные и военные источники.

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По данным источников, самолёт-дозаправщик ВВС Южной Кореи KC-330 Cygnus вылетит в США 2 мая и вернётся с вакциной 5 мая.

Однако, существует вероятность, что расписание полётов может измениться в зависимости от обстоятельств.

Известно, что это первый случай использования военного самолёта для транспортировки вакцины от COVID-19.

Напомним, что договорённость о поставке вакцины была достигнута в ходе саммита Южная Корея — США.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Южную Корею доставили 438 тыс. доз вакцины Pfizer.

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