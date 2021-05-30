Рим, , 12:49 — REGNUM Бывший главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит», португальский специалист Андре Виллаш-Боаш может стать главным тренером римской команды «Лацио». Об этом 30 мая сообщает Football Italia.

Также указывается, что еще одним кандидатом на данный пост является бывший главный наставник туринской команды «Ювентус» Маурицио Сарри.

При этом 27 мая из «Лацио» ушел Симоне Индзаги, который принял решение не продлевать контракт с клубом и ведет переговоры с миланской командой «Интер».

Отметим, в феврале текущего года Андре Виллаш-Боаш со скандалом ушел из команды «Марсель», так как был недоволен решением руководства клуба провести трансфер игрока без согласования с ним.