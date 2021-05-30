Лос-Анджелес, США, , 12:48 — REGNUM Российский нападаюший Владимир Ткачев подписал контракт с хоккейным клубом «Лос-Анджелес Кингз», играющем в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 30 мая сообщает пресс-служба команды из Лос-Анджелеса.

Уточняется, что соглашение между «Кингз» и 28-летним хоккеистом рассчитано на один год.

Отметим, Владимир Ткачев с 2019 года вступал в составе санкт-петербургского клуба СКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). В минувшем сезоне сыграл в 45 матчах регулярного чемпионата, набрав в них 38 (11 шайб + 27 голевых передач) очков, также сыграл 11 матчей в плей-офф и смог набрать в них восемь (гол + семь результативных передач) очков.