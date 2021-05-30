Нью-Йорк, США, , 16:06 — REGNUM Потоковый сервис HBO Max представил тизер перезапуска сериала «Сплетница» (Gossip Girl). Видеоролик уже доступен на YouTube-канале платформы.

По сюжету события происходят спустя девять лет с другими героями — новым поколением подростков из частной школы Нью-Йорка. Премьера 10-серийного проекта состоится 8 июля 2021 года

ИА REGNUM напоминает, что оригинальный сериал «Сплетница» выходил в период с 2007 по 2014 год. Он был снят в жанре подростковой драмы по одноимённой серии романов Сесилии фон Цигезар.

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