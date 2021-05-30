Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Правительства Бразилии и Новой Зеландии готовятся к подписанию «Соглашения Артемиды», регулирующего участие в лунной программе США. Об этом сообщает портал SpaceNews со ссылкой на источники в отрасли.

27 мая «Соглашения Артемиды» подписала Южная Корея. Этот документ регулирует принципы сотрудничества между странами, участвующими в американской лунной программе «Артемида». После этого в американском аэрокосмическом агентстве NASA сообщили, что вскоре аналогичные соглашения подпишут правительства ещё двух стран.

По данным SpaceNews, речь идёт о Бразилии и Новой Зеландии. Ожидается, что правительства этих стран подпишут «Соглашения Артемиды» в течение нескольких недель.

Правительство США анонсировало новую лунную программу, позже получившую название «Артемида», в 2017 году. Целью этой программы является возобновление пилотируемых полётов к Луне и создание орбитальной окололунной станции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле генеральный инспектор NASA Пол Мартин представил отчёт, свидетельствующий, что общие затраты NASA по лунной программе «Артемида» к концу 2025 финансового года составят около $86 млрд.

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