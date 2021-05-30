Вашингтон, , 12:24 — REGNUM Баскетбольный клуб «Филадельфия Сикерс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Вашингтон Уизардс» в третьем матче первого раунда плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 30 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась победой гостей с сокрушительным счетом 103:132.

Наиболее результативным игроком встречи стал камерунский центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, который сумел набрать за игру 36 очков.

В составе «Вашингтона» самым результативным оказался разыгрывающий Расселл Уэстбрук, оформивший в матче дабл-дабл с 26 очками и 12 подборами.

Отметим, по итогам матча «Филадельфия» повела в серии плей-офф НБА с «Вашингтон» со счетом 3−0.