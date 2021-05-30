Мемфис, США, , 12:06 — REGNUM Баскетбольный клуб «Юта Джаз» обыграл команду «Мемфис Гриззлиз» в третьем матче первого раунда плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 30 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «ФедЭксФорум» в Мемфисе и закончилась победой гостей со счетом 111:121.

Наиболее результативным игроком встречи стал защитник «джазменов» Донован Митчелл, который сумел набрать за игру 29 очков.

У «Мемфиса» самым результативным оказался разыгрывающий Джа Морант, набравший в матче 28 очков.

Отметим, по итогам матча «Юта» повела в серии плей-офф НБА с «Майами» со счетом 2−1.