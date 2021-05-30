Симферополь, , 11:48 — REGNUM Нескольких электропоездов по направлению Симферополь — Севастополь были задержаны утром 30 мая в связи с подмывом и сходом грунта на железнодорожные пути в районе перегона Почтовое — Чистенькое. Причиной стали сильные ливни.

По информации Южной пригородной пассажирской компании, всего по техническим причинам задержано три пригородных электропоезда. На данный момент движение полностью восстановлено, сообщило ИА «Крыминформ».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне, 29 мая, в Крыму прошли сильные ливни. В Симферополе очевидцы в соцсетях сообщали о затопленных улицах, поваленных деревьях, вода зашла в торговый центр.