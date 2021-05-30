Москва, , 11:47 — REGNUM Стоимость новых автомобилей в России в текущем году будет расти с темпами от 2% до 5% за квартал. Об этом сообщает автоэксперт Сергей Зиновьев материале журнала «За рулём».

В первом квартале 2021 года новые автомобили в России подорожали на 8%. Росту цен способствовал дефицит новых автомобилей, вызванный последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции и нехваткой электронных комплектующих.

Автоэксперт Зиновьев прогнозирует, что в оставшиеся месяцы года стоимость новых автомобилей продолжит расти. Ожидается, что темпы роста цен замедлятся до 2−5% в квартал.

«Так что тем, у кого доходы не растут с опережающими темпами, невыгодно откладывать покупку — через 2−3 месяца модель дешевле не станет», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что эта рекомендация справедлива при покупке нового автомобиля. Ситуация на рынке подержанных авто отличается — в первом квартале года такие автомобили подорожали значительно сильнее новых — на 20%.

«А это значит, что тем, кто нацелился брать подержанный автомобиль, выгоднее выждать — до момента, пока экономика придёт в себя после локдаунов, а заодно утихнет ажиотаж на первичном рынке», — подытожил эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: В России выросли продажи автомобилей с пробегом