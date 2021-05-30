30 мая 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине оценили новость о том, что американский штат Техас на местном законодательном уровне признал голод 1932-33 годов в Украинской ССР «геноцидом украинского народа».

Оксана Переможенко, , 12:59 — REGNUM Американский штат Техас на местном законодательном уровне признал голод 1932−33 годов в Украинcкой ССР геноцидом украинского народа. Об этом говорится в тексте резолюции № 253 представителей штата Техас, обнародованной на официальном сайте законодательного органа, сообщает 30 мая «112 Украина».

Люк Филдес. Голодные и бездомные. 1874

Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Многие указали на абсурдность данного признания, так как во время голода умирали не только на территории УССР и не только этнические украинцы, а и представители других национальностей. Также комментирующие порекомендовали США признать лучше геноцид индейцев. Многие также указали на то, что немало граждан Украины вынуждены в настоящее время не жить, а выживать в стране, и не лучше ли озаботиться повышением уровня благосостояния украинцев, а не манипулировать историческими фактами.

«А то, что сейчас происходит на Украине, это как назвать? Это разве не уничтожение всей страны под названием Украина?» — задалась вопросом Алла Д.

«А голод, который был тогда в других местах Союза? Это страшная страница истории, но при чем тут геноцид?» — спросила Татьяна М.

«А против коренных народов Северной Америки когда?» — задается вопросом Тамир Ш.

«В то время голодала половина Союза… Но современным украинским историкам нет до этого дела … Ну, а США же у нас прямо лучшие друзья, особенно в вопросе вбивания клиньев между Россией и Украиной», — добавила Татьяна М.

«А истребление индейцев — это что, демократия?» — спрашивает Виктор Л.

«Сами б на себя посмотрели, уж кто-кто, а они точно не пример добропорядочности», — отметила Ирина Н.

«Как же умеют сернуть на вентилятор наши звезднополосатые «друзья». Это те, кто единственные в мире «обкатали» ядерное оружие на мирном населении. О таких мелочах, как Agent Orange во Вьетнаме, я уже молчу. Последствия применения этой гадости до сих пор выходят боком мирным вьетнамцам в виде генетических мутаций. Диоксином по сей день заражены громадные территории. Как говорится, «Когда грехи чужих судить вы соберётесь, начните со своих, и до чужих не доберётесь». Блюстители справедливости…» — написал Виктор Д.

Массовое захоронение индейцев в Вундед-Ни, Южная Дакота Northwestern Photo Co

«А кто признает нынешний [голодомор] и эксперименты над украинским народом?» — спросил Володимир Ґ.

«А Техас знает, где Украина?» — поинтересовалась Инна А.

«Голодомор был в то время везде. И не только в Украине. Это факт. Но нынешние правители также сейчас устраивают Голодомор. Точнее формулировки не бывает. Если человек неполноценно питается, почти впроголодь, — это и есть Голодомор, а не спекулятивное использование прошлых фактов для отвлечения внимания и разжигания межнациональной ненависти», — добавил Шурик С.

«Сперва американцы вернут всю территорию коренному населению — индейцам, а после пусть базикают (болтают — О. П.)», — пишет Анатолий Анатолич.

«У них больше 12 млн бездомных, трейлер и железный контейнер за счастье, а жирующие конгрессмены обеспокоены голодом 30-х годов прошлого столетия на другом континенте», — отметила Маша Ф.

«А наши годы независимости как назвать — голодомор или геноцид, или всё вместе?» — интересуется Нина С.

«А насчёт резерваций для индейцев и рабства у них есть мнение?» — спрашивает Лариса К.

«Пусть Техас признает резервации и геноцид индейцев. Слабо?» — подытожила Любовь М.

Симаков И. Помни о голодающих. 1920

Отметим, украинская пропаганда на основе реальных и трагических исторических событий создала миф о так называемом «голодоморе-геноциде», который якобы был организован советской властью специально, чтоб от голода умерли миллионы этнических украинцев. При этом украинские пропагандисты игнорируют архивные документы, мнение профессиональных историков, которые доказали, что утверждения украинской стороны, мягко говоря, ошибочны. Вместе с тем данный миф активно используется на Украине в целях антироссийской пропаганды.