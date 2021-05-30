Бостон, США, , 11:37 — REGNUM Хоккейный клуб «Бостон Брюинз» уверенно обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в первом матче второго раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 30 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирга прошла на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей голы забили оформивший в мате хет-трик чешский нападающий Давид Пастрняк (20-я минута, в большинстве, 32-я и 56-я), Чарли Макэвой (56-я) и Тейлор Холл (59-я, в пустые ворота).

У «Айлендерс» шайбами отличились Энтони Бовиллье (12-я, в большинстве) и Адам Пелеч (34-я).

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин смог в матче отразить 35 из 40 бросков по своим воротам.

Отметим, по итогам встречи «Бостон» вышел вперед в серии «Айлендерс» со счетом 1−0.