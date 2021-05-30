Москва, , 11:27 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 9694 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 9694 новых случаев выявлены во всех 85 регионах России. При этом 13,4% случаев не имеют клинических проявлений болезни.

Уточняется, что за сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 355 человек. Полностью выздороветь смогли 7386 человек.

Непростой остается ситуация в Москве — там за сутки выявили 3719 случаев заражения. В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 829 случаев. В Московской области — 748 случаев.

Далее следуют: Ростовская область (179), Воронежская область (145), Нижегородская область (143), Иркутская область (114).