Екатеринбург, , 11:18 — REGNUM В Свердловской области возле Нижнего Села разбился мотопараплан. Авария произошла 29 мая, сообщил журналистам глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

По предварительным данным, причиной произошедшего стало то, что лайнер задел крылом дерево. Пострадали два человека. Одним из них оказался ранее судимый житель Екатеринбурга 1979 года рождения. У него перелом основания черепа. Второй пострадавший — гражданин 1992 года рождения — не получил серьёзных травм.

По факту инцидента идёт проверка. Уже известно, что разрешений на полёты в этом районе не выдавали.