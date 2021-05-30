Жуков, Калужская область, , 11:22 — REGNUM Возбуждено уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием нетрезвого водителя в городе Жуков, сообщила 30 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

Место ДТП Prokuror-kaluga.ru

«Установлено, что 6 часов 30 минут утра 29 мая, водитель автомобиля Kia Sorento, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по улице Ленина в городе Жуков. Не справившись с управлением, водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti, который от удара столкнулся с автомобилем Toyota. Авария получила тяжёлые последствия. Решается вопрос о задержании водителя автомобиля Kia Sorento. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры», — отметилаИскрина Басулина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в калужском городе Жуково 29 мая произошло тройное ДТП. Один человек погиб и трое госпитализированы с серьёзными травмами.

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