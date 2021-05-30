Монреаль, Канада, , 11:27 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» переиграл в овертайме команду «Торонто Мэйпл Лифс» в шестом матче первого раунда плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 30 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ирга прошла на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась в овертайме победой хозяев со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. В составе «Монреаля» голами отличились Кори Перри (46-я минута, в большинстве) и Тайлер Тоффоли (47-я, при игре 5×3), у «Торонто» шайбы забросили Джейсон Спецца (52-я) и Ти Джей Броди (57-я).

Победу хозяевам в овертайме принес гол финского нападающего Еспери Котканиеми (76-я).

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, по итогам встречи «Монреаль» сравнял счет в серии с «Торонто» до 3−3.