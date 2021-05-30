Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Американский актёр Оскар Айзек исполнит роль Марка Спектора в супергеройском сериале Marvel «Лунный рыцарь». Об этом сообщает пресс-служба Marvel Studios.

Компания Disney впервые анонсировала новый сериал о герое киновселенной Marvel в 2019 году. В 2020 году появились первые сообщения о том, что главную роль в предстоящем сериале исполнит Оскар Айзек, известный по ролям в франшизах «Звёздные войны» и «Люди Икс».

Теперь студия Marvel официально подтвердила заключение контракта с Айзеком. Роль главного антагониста в сериале исполнит актёр Итон Хоук.

Выход сериала «Лунный рыцарь» запланирован на 2022 год. Шоураннером и сценаристом проекта является Джереми Слейтер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае кинокомпания Focus Features анонсировала фильм режиссёра Пола Шредера «Шулер» с Оскаром Айзеком в главной роли.

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