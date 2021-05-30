Хоршем, Великобритания, , 11:03 — REGNUM Студия Creative Assembly объявила о прекращении поддержки игры Total War: Three Kingdoms. Геймеры остались недовольны таким решением разработчиков, сообщает издание PC Gamer 30 мая.

Игроки отмечают, что разработчики не выполнили многие из своих обещаний и не исправили многочисленные ошибки в дополнениях. Теперь фанаты проекта намеренно ставят ему низкие оценки в Steam, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Total War: Three Kingdoms — это стратегическая игра, объединяющая в себе элементы пошаговой стратегии и стратегии в реальном времени. Её релиз состоялся в 2019 году.

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