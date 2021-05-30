Ливерпуль, Великобритания, , 10:58 — REGNUM В многопользовательском экшене Destruction AllStars появятся персонажи, управляемые компьютером. Об этом сообщило издание Eurogamer.

Таким образом разработчики будут бороться с низкой активностью игроков и долгим поиском матчей. Однако в режиме Blitz боты будут недоступны.

Напомним, что Destruction AllStars вышла в феврале 2021 года эксклюзивно для консоли PlayStation 5. Игра получила смешанные отзывы от геймеров и критиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Biomutant пообещали прислушаться к игрокам