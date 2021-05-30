Москва, , 11:39 — REGNUM Спортивный блогер Алексей Столяров сделал предложение общественному деятелю Ксении Шойгу, дочери министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CPcm0dNBhFL/

«Я теперь невеста! Очень люблю тебя!!! Спасибо за все все и за это утро!!!» — написала Ксения Шойгу. Алексей Столяров в своём Instagram-аккаунте также признался в любви будущей жене и отметил, что ему «теперь можно выкладывать фотки» с дочерью Министра обороны РФ.

ИА REGNUM напоминает, что Ксения Шойгу является руководителем спортивного мероприятия «Гонка героев» — забега с препятствиями по пересеченной местности. Шойгу познакомилась со Столяровым благодаря проекту.

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