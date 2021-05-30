Нью-Дели, , 11:30 — REGNUM Пациент, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, а также три грибковых заболевания — «черная плесень», «белая плесень» и, впервые, «желтая плесень», скончался в больнице города Газиабада, пригорода Нью-Дели. Об этом 30 мая сообщает агентство PTI.

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По данным источника, 59-летний Кунвар Сингх лечился от COVID-19 и у него были выявлены три грибковых заболевания, причем, по данным врачей, ранее «желтая плесень» была выявлена только у пресмыкающихся.

«Кунвар Сингх проходил лечение, но умер из-за токсемии (отравление организма токсинами). <…> Грибок «желтая плесень», помимо «белой» и «черной», был обнаружен у него во время эндоскопии 24 мая», — рассказал отоларинголог из больницы Harsh Hospital доктор Тияги.

Также медик добавил, что в настоящее время в данной больнице от «желтой плесени» лечится еще один пациент — 59-летний мужчина из города Мураднагара.

«Этот грибок у Раджеша Кумара, жителя Мураднагара, был обнаружен возле мозга. Половина его челюсти удалена», — отметил врач и добавил, что уровень заражения грибковой инфекцией у данного пациента ниже, чем был у Кунвара Сингха, и он в настоящее время принимает противогрибковые препараты.

При этом, по информации медиков, в данный момент в Газиабаде выявлено уже 65 случаев заражения «цветными» грибковыми инфекциями у пациентов с коронавирусом, в основном «черной плесенью», из которых 31 человек выздоровел, 33 лечатся в различных больницах и один умер.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в России опасаться распространения грибкового заболевания мукормикоза («чёрная плесень») не стоит.