Стокгольм, , 10:53 — REGNUM Следующее обновление для ролевого экшена Biomutant добавит в игру изменения, «основанные на отзывах сообщества». Об этом сообщило издание Eurogamer.

Разработчики не делятся конкретными подробностями, но обещают поработать над многими аспектами игры: темпом диалогов, настройками сложности, механикой боёв, а также звуковым и визуальным сопровождением. Дата выхода обновления пока неизвестна.

Напомним, что Biomutant была неоднозначно принята геймерами и критиками. Средний балл игры на агрегаторе Metacritic — 66 баллов из 100.

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