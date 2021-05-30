Сеул, , 11:28 — REGNUM Второй замглавы МИД Южной Кореи Чхве Чжон Мун провёл 28 мая встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в ходе встречи представитель Южной Кореи выразил обеспокоенность по поводу решения Японии сбросить загрязнённую воду с АЭС «Фукусима-1» в океан, а также призвал МАГАТЭ сыграть важную роль в решении данного вопроса.

Стороны также обсудили пути развития сотрудничества в различных областях.

Известно, что Чхве Чжон Мун также провёл встречу с замглавой МИД Австрии Питером Лаунски-Тиффенталем, с которым обсудил пути развития двустороннего сотрудничество в преддверии 130-летия установления дипломатических отношений, которое страны будут праздновать в 2022 году.