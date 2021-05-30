Москва, , 10:44 — REGNUM Рынок новых люксовых автомобилей в России вернулся к росту по итогам апреля 2021 года после семимесячного спада. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Продажи новых автомобилей класса люкс в России начали падать с октября 2020 года. В 2021 году рынок продолжил падение, в январе продажи упали на 70%, в феврале — на 61%, в марте — на 40%.

По итогам апреля рынок вновь вернулся к росту — продажи автомобилей класса люкс выросли на 86% в годовом исчислении. Самыми популярными автомобилями в этом сегмента стали модели брендов Bentley, Rolls-Royce и Mercedes-Benz Maybach S-Class.

Отмечается, что рост продаж таких автомобилей связан с низкими показателями апреля предыдущего года. С этого месяца в 2020 году в России были закрыты многие автомобильные салоны из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года в России было оформлено 93,8 тыс. кредитов на покупку автомобилей, что стало рекордным показателем.

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