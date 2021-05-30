Москва, , 11:28 — REGNUM Большая часть жителей России имеет до двух детей, однако многие из них не планируют заводить еще детей из-за нехватки денег, дефицита жилплощади и отсутствия «второй половинки». Об этом 30 мая говорится в исследовании банка «Открытие», которое приводит РИА Новости.

Согласно данным исследования, у большей части жителей РФ имеется до двух детей, при этом 36% респондентов из числа женщин и 39% опрошенных мужчин рассказали, что пока имеют только по одному ребенку.

В то же время, 33% женщин и 27% мужчин из числа участвовавших в опросе сообщили о двух детях и только 5% женщин и 4% мужчин — о трех и более детях.

При этом бездетными назвали себя 26% женщин и 29% мужчин, и в Москве среди опрошенных бездетных мужчин больше (26%), чем женщин (16%). Вместе с тем, 37% женщин и 29% мужчин из числа опрошенных заявили, что они не собираются больше заводить детей ни при каких условиях.

«Среди факторов, которые сильнее всего влияют на решение о рождении ребенка, респонденты называли нехватку денег (23% женщин и 27% мужчин), дефицит жилплощади (16% женщин и 15% мужчин), отсутствие «второй половинки» (10% женщин и 14% мужчин)», — говорится в исследовании.

Помимо того, 5% женщин и 8% мужчин из принимавших участие в опросе заявили о нехватке времени, при этом только 4% опрошенных женщин сообщили о б отсутствии у них материнского инстинкта и 3% мужчин — об отсутствии отцовского инстинкта.

Уточняется, что исследование было проведено в период с 18 по 19 мая текущего года по репрезентативной выборке среди 1000 жителей РФ в возрасте 18−65 лет в городах с населением свыше 100 тыс. человек.