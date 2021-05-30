Вашингтон, , 10:34 — REGNUM Американские ученые из центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США пришли к выводу, что вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 более эффективны у мужчин, чем у женщин.

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Исследование проводилось среди тех, кто уже был привит вакциной против коронавируса. Так, в период с 1 января по 30 апреля 2021 года повторное заражение коронавирусом было выявлено у 10 262 привитых от COVID-19 американцев. При этом женщин среди них было 63% (6446).

Средний возраст женщин — 58 лет.

Стоит отметить, что еще на этапе клинических испытаний ряда вакцин был сделан вывод, что вакцины против коронавируса менее эффективны для женщин.

Так, вакцина от компании Pfizer показала эффективность в 96,4% для мужчин и 93,7% для женщин, Moderna — 95,4% для мужчин и 93,1% для женщин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, иммунологи отмечают, что мужчины могут тяжелее переносить коронавирусную инфекцию по сравнению с женщинами в связи с влиянием половых гормонов на функционирование иммунной системы.