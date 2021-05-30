Москва, , 10:36 — REGNUM «Чувство разбитости» после сна может быть признаком синдрома слип-апноэ (обструктивное апноэ сна). Об этом 30 мая рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил врач, отвечая на вопрос одного из зрителей, такого рода симптомы говорят о возможности наличия у человека слип-апноэ, которое может привести к тяжелым заболеваниям и повышает риск смерти.

«Ваш диагноз практически ясен — это синдром слип-апноэ: человек ночью лежит, храпит, мышцы мягкого неба ослаблены, ткани мягкого неба западают и перекрывают вам вход в дыхательное горло. И вот, вы храпите, потом вы замираете на несколько секунд, а потом жуткий всхрап!», — пояснил он.

При этом Мяснико рекомендовал обратиться к врачу-сомнологу для того, чтобы диагностировать синдром и в случае, если данный диагноз подтвердится, по словам врача, потребуется индивидуальное лечение, включая сипап-терапию — аппаратное лечение нарушений дыхания во сне.

Отметим, апноэ — остановка дыхательных движений, которая может наблюдаться при обеднении крови углекислотой, вызванном чрезмерной вентиляцией легких. У людей с таким недугом во сне от умеренной до тяжелой степени наблюдается повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, расстройства настроения и депрессии, головных болей, эректильной дисфункции, снижения памяти и концентрации.