Хабаровск, 30 мая 2021, 10:24 — REGNUM В результате столкновения катетеров на реке Амур в Хабаровском крае пострадали три человека. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает краевой Минздрав.
Сообщается, что произошло столкновение двух катеров на реке Амур у села Тахта. Один из категров затонул. В результате столкновения пострадали три человека.
Был вызван борт санитарной авиации. Пострадавшие были размещены в сельской амбулатории.
Борт санаваиции дозаправляется в поселке Богородское, откуда он вылетит в Тахту.