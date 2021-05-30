Хабаровск, , 10:24 — REGNUM В результате столкновения катетеров на реке Амур в Хабаровском крае пострадали три человека. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает краевой Минздрав.

Сообщается, что произошло столкновение двух катеров на реке Амур у села Тахта. Один из категров затонул. В результате столкновения пострадали три человека.

Был вызван борт санитарной авиации. Пострадавшие были размещены в сельской амбулатории.

Борт санаваиции дозаправляется в поселке Богородское, откуда он вылетит в Тахту.