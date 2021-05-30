Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Актёр кино и телевидения, пятикратный номинант на премию «Золотой глобус» Гэвин МакЛауд скончался в США в возрасте 90 лет. Племянник актёра Марк Си сообщил о смерти МакЛауда еженедельнику Variety.

МакЛауд умер 29 мая утром. Смерти актёра предшествовала продолжительная болезнь.

Гэвин МакЛауд получил известность благодаря популярным в США ситуационным комедиям «Шоу Мэри Тайлер Мур» и «Лодка любви». Также МакЛауд снялся в сериалах «Тюрьма Оз», «Ангелы Чарли», «Отель» и других.

МакЛауд завершил кинокарьеру в 2011 году. В 2013 году актёр опубликовал мемуары «Говорит твой капитан: моё фантастическое путешествие по Голливуду, вере и жизни».