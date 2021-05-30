Нашвилл, США, , 10:21 — REGNUM Семь человек, которые находились в небольшом самолете Cessna C501, который 29 мая упал в озеро в штате США Теннесси, считаются погибшими. Об этом 30 мая говорится в заявлении на сайте администрации округа Резерфорд.

«Судя по всему, на борту находились семь человек. <…> Все они признаны погибшими», — указывается в сообщении.

При этом указывается, что данный самолет направлялся из Теннесси в штат Флорида и потерпел крушение через некоторое время после взлета. Причина падения воздушного судна не уточняется, в связи с данным инцидентом начато расследование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что легкомоторный самолёт Cessna C501, на борту которого находились семь человек, упал в озеро в американском штате Теннесси.