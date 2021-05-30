Тулун, Иркутская область, , 10:06 — REGNUM Уровень воды в реке Ия в районе Тулуна в Иркусткой области достиг критической отметки. Об этом сегодня, 30 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области.

Сообщается, что уровень воды в реке Ия в районе Тулуна достиг критической отметки в 730 сантиметров.

Напомним, что ранее в районы Иркутской области, где сложилась наиболее опасная паводковая ситуация, были направлены отряды сотрудников МЧС.

В Тулунском районе власти рекомендовали выставить гидрологические посты на основных притоках реки Ия, в том числе временные.