Москва, , 10:07 — REGNUM Заявления главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в свой адрес о том, что он является проектом организации UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата), прокомментировал российский боец смешанного стиля (ММА) бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Он заявил об этом 30 мая журналистам.

«Я не стал реагировать, потому что у меня есть определенный жизненный опыт. Я никак не отреагировал. Я и проект UFC, и чемпион UFC», — сказал спортсмен.

При этом ранее глава Чечни заявил, что считает Нурмагомедова проектом американской организации UFC и готов заплатить ему любой гонорар за поединок с представителем организации Absolute Championship Akhmat (ACA).

Отметим, Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе в апреле 2018 года, когда победил единогласным решением судей американского бойца Эла Яквинту. После этого он три раза защитил свой титул в боях с ирландским спортсменом Конором Макгрегором, и с американцами Дастином Порье и Джастином Гэтжи. Всего в карьере ни разу непобежденного 32-летнего Хабиба Нурмагомедова 29 побед в ММА.